22 апреля 2013, 09:09

Культура

Гайд-парк в Сокольниках откроют "Веселые трутни"

Фото: ИТАР-ТАСС

Дирекция парка "Сокольники" согласовала первую заявку на проведение публичного мероприятия на территории гайд-парка. 1 мая его откроет группа "Веселые трутни".

Музыканты проведут в гайд-парке акцию под названием "Праздник труда и творчества", сообщает сайт парка "Сокольники".

Мероприятие пройдет под лозунгами "Клерки не мы! Мы - творцы!", "Трутень звучит!", "Один в поле - не трутень" и "Труд без творчества в лес не убежит!". По словам организаторов акции, она не будет носить политический характер.

Перед собравшимися выступит поэтическая группа "2 к 1", пройдет показ фильмов студентов московских киношкол и многочисленные конкурсы.

