Гайд-парк в парке Горького открылся после ремонта

Фото: M24.ru

Гайд-парк в московском парке культуры и отдыха имени Горького открылся в срок после ремонта.

В конце мая территория Пушкинской набережной у Крымского моста и въездных ворот была закрыта из-за прокладки кабельной линии. Работы планировалось проводить до 30 июня в связи с реконструкцией Крымской набережной.

Ранее издание M24.ru писало о возобновлении приема заявок на проведение мероприятий.

Напомним, гайд-парки в Сокольниках и парке Горького открылись 1 мая. На площадке в ЦПКиО на Пушкинской набережной у въездных ворот успели пройти, в частности, акция одиноких девушек и митинг против хамства. Гайд-парк вмещает до 2 тысяч человек.