Toshiba Satellite C50-A-K9K: самурайская сдержанность

Фото: toshiba.com

Япония — страна сдержанных эмоций, а японская техника зачастую лаконична, практична и аскетична. В нашей редакции оказался ноутбук, сочетающий все эти качества. Представляем обзор гаджета.

Внешний вид

Поверхность ноутбука выполнена из качественного рифленого пластика, а экран - матовый, поэтому на корпусе и дисплее не очень заметны следы и отпечатки, кроме того, экран не дает бликов.

Клавиатура имеет большие, легкочитаемые клавиши и оснащена дополнительным цифровым блоком, что, несомненно, добавляет удобства при работе.

Тачпад с достаточно большой поверхностью и раздельными клавишами, по которым легко попадать, поддерживает управление двумя пальцами. Хоть это и нельзя сравнить с полноценным сенсорным экранном, при работе с предустановленной Windows 8 функция весьма полезная: операционная система изначально ориентирована на сенсорные дисплеи, поэтому возникает двоякое ощущение при попытке освоить новый интерфейс, не имея при этом сенсорного экрана. (Но хорошо, что стандартный рабочий стол пока никто не отменял)

Ноутбук нацелен на широкую аудиторию и предназначен для офисной работы. Этим объясняется его минимализм в интерфейсе.

В целом дизайн Toshiba Satellite C50-A-K9K аскетичен. Тут кроется и главное его неудобство: с первого раза понять, с какой стороны открывается нойтбук, практически невозможно (подсказка: попытка открыть его с той стороны, где находится логотип, приведет к фиаско).

Экран

Пятнадцатидюймовый экран имеет разрешение 1366х768 точек. Это достаточно, чтобы с комфортом работать с документами или простой графикой.

Функциональность и цена

Из доступных пользователю интерфейсов имеются 3 порта USB (один из них версии 3.0. VGA для подключения проектора или дополнительного монитора), Ethernet 10/100/1000 Мбит/с и HDMI.

Цена весьма демократична по отношению к характеристикам производительности.

Сравнение характеристик компонентов

Процессор Intel Core i5 3230M был выпущен в конце января 2013 года, его устанавливают на сокет FCPGA988 PGA. Это означает, что процессор при желании можно заменить на другой, в отличие от моделей на сокете FCBGA1023, где процессор "впаян" в материнскую плату (об этом говорит "BGA" в названии сокета). Данный процессор показывает хорошие результаты на тестах измерения производительности за счет многопоточности.

Результат benchmark теста PassMark Test

Сравнение производительности с другими моделями

Результаты теста 3DMark Studio



По результату популярного теста 3DMark мы можем увидеть, что этот ноутбук, несомненно, слабее того же Toshiba Satellite S50T-A-K3M, но остается на уровне достаточно хорошем для комфортной офисной работы.

Илья Клемин