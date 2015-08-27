О'кей, Google: почему никто не разговаривает с Siri?

скриншот iPhone

Момент, когда машины заговорили человеческим голосом , стали понимать речь и научились вести осмысленный диалог, настал. Смартфоны и другие гаджеты могут не только управляться голосовыми командами, но и отвечать на них. Соответственно, пришло время, когда стало можно пользоваться гаджетом, практически вообще без рук. Казалось, что достаточно быстро все или почти все перейдут на такой тип общения с телефоном. Однако этого не случилось, хотя казалось неизбежным.

Сегодня голосовыми сервисами активно пользуются только в автомобилях – это удобно и не нарушает правил дорожного движения. А вот на улице людей, произносящих, коронное "О'кей, "Гугл", практически нет. Сетевое издание m24.ru разбирается, почему "умные" голосовые сервисы не пользуются той повальной популярностью, которой могли бы.

Технические причины



Как пояснил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, функция голосового управления существует уже более десяти лет. Она появилась еще в кнопочных телефонах и даже тогда не вызывала большого ажиотажа среди пользователей. Сегодня голосовые помощники немного "поумнели": логично отвечают на вопросы и подключаются к интернету.

По словам Муртазина, можно выделить три основные голосовые программы-помощника популярные сегодня: Siri, Google Now и Cortana, созданные для операционных систем IOS, Android и Windows соответственно.

По сути Siri не слишком далеко ушла от функций тех самых кнопочных смартфонов. Она создавалась как подобие искусственного интеллекта, а не просто как голосовой набор, и в этом аспекте ее основным новшеством стала способность поддерживать разговор.

Фото: ТАСС

"Однако программа Siri не воспринимается пользователями серьезно, скорее как игрушка, которой можно задавать глупые вопросы", – заявил эксперт.

По его словам, Cortana, в свою очередь, не может быть популярна среди пользователей в силу низкого распространения Windows смартфонов.

Самой перспективной из умных голосовых программ Эльдар Муртазин считает Google Now. Она появилась как часть поисковой системы Google. Она изучает привычки пользователя, основываясь на поисковых запросах и индивидуальной информации, находящейся в смартфоне. "После месяца – двух пользования Google Now программа начинает вас лучше понимать, точность выдаваемых системой подсказок растет", – сказал аналитик.

Однако Google Now как голосовой ассистент и помощник управления смартфоном не пользуется популярностью также как Siri и Cortana. Непопулярность таких программ в целом Эльдар Муртазин объясняет отсутствием привычки разговаривать с телефоном и недостаточную "сообразительность" таких программ.

"Моя машина может поддерживать диалог, но я понимаю, что она всего лишь глупая машина, которая зачастую до невозможности раздражает меня своим непониманием. В тот момент, когда мы сможем говорить с техникой на равных, уйдет раздражение и настанет момент популярности голосовых сервисов", – считает Эльдар Муртазин.

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Психологические причины

Многие, ведя диалог с телефоном, испытывают дискомфорт. Психолог-консультант и ведущий специалист Психологического центра на Волхонке Илья Шабшин считает, что это естественный процесс.

"Человеку необходимо некоторое время, чтобы привыкнуть к любым новшествам, в том числе к техническим. Стадия начального дискомфорта – закономерна, и она проходит", – рассказал Шабшин.

В качестве примера эксперт привел уже вошедшее в культуру блютус-гарнитуру. Человек, разговаривающий как будто сам с собой, смотрелся просто дико. А уж как бабушки на лавочках причитали о том, что мир сошел с ума. Сегодня человек с гарнитурой не привлекает внимания вовсе. Другое дело, что она не очень популярна среди потребителей, но влияет на это уже не дискомфорт с непривычки, а причины другого типа, возможно, ее функциональные недостатки.

"Темп появления и внедрения технических новинок в нашу жизнь ускоряется, на привычку и адаптацию требуется все меньше времени. В конечном счете, успешность принятия новых сервисов, гаджетов и технологий зависит от их реального качества и удобства в использовании. Достойный продукт найдет свою нишу", – комментирует ситуацию Шабшин.

Среди москвичей растет гаджетозависимость

Причины особые: российские

Российские пользователи получили возможность разговаривать с голосовыми ассистентами на русском не так давно. Первым из голосовых помощников на русский перевели Google Now в 2013 году, в 2015 появилась русскоязычная Siri, а вот Cortana на русский язык так и не переведена: запланированный на 2015 год выход русскоязычный версии отложили на неопределенный срок.

"На популярность голосовых ассистентов в России повлиял их отсроченный запуск и неполнота русскоязычных версий", – сказал директор медиа-агентства "Легенда" Антон Коробков-Землянский. Например Siri в Россию поступила в сильно урезанном варианте. Многие разрекламированные и столь ожидаемые функции, доступные американским пользователям, в русской версии отсутствуют. Нельзя, например, заказать билеты в кино или столик в ресторане, а ведь именно из таких мелочей складывается прелесть и полезность Siri. Это касается и остальных программ-ассистентов.

Антон Коробков-Землянский уверен, что голосовые программы в русскоязычных версиях будут активно дорабатываться, а пользователи постепенно войдут во вкус: "От релиза к релизу у голосовых сервисов появляется больше возможностей, больше доступных команд и языков, в русскоязычные версии программ-ассистентов постепенно внедряются функции доступные англоговорящим пользователям".

Алена Макаренко