LIVE со "Стрелки": дискуссия о влиянии мобильных приложений на наши привычки

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

18 августа в Институте медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка" состоится дискуссия на тему "Как приложения меняют наши привычки?".

Сегодня сложно представить горожанина без смартфон, а смартфон – без кучи приложений. Они помогают нам делать уборку, путешествовать, управлять банковскими счетами и общаться с родными и друзьями. Под влиянием онлайн-сервисов меняются наши привычки, а с ними и город в целом.

На мероприятии речь пойдет о коммуникациях в среде, где большинство вопросов можно решить в несколько "кликов". Эксперты решат, несут ли онлайн-сервисы смерть живому общению или, напротив, укрепляют доверие между людьми. Участники также обсудят, нужна ли модерация сервисам услуг и должны ли пользователи сами оценивать их качество.

Модератор – руководитель раздела "Наука и техника" Lenta.ru Александр Баулин. Участники мероприятия:



сооснователь Qlean Никита Павлов;

генеральный директор Gett в России Виталий Крылов;

сооснователь RocketBank Алексей Колесников;

сооснователь и управляющий директор UBank Феликс Хачатрян;

пиар-директор Yota Лина Удовенко;

директор департамента Рамблер.Недвижимость Евгения Владимирова.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 20.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.