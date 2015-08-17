Форма поиска по сайту

17 августа 2015, 13:19

Технологии

LIVE со "Стрелки": дискуссия о влиянии мобильных приложений на наши привычки

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

18 августа в Институте медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка" состоится дискуссия на тему "Как приложения меняют наши привычки?".

Сегодня сложно представить горожанина без смартфон, а смартфон – без кучи приложений. Они помогают нам делать уборку, путешествовать, управлять банковскими счетами и общаться с родными и друзьями. Под влиянием онлайн-сервисов меняются наши привычки, а с ними и город в целом.

На мероприятии речь пойдет о коммуникациях в среде, где большинство вопросов можно решить в несколько "кликов". Эксперты решат, несут ли онлайн-сервисы смерть живому общению или, напротив, укрепляют доверие между людьми. Участники также обсудят, нужна ли модерация сервисам услуг и должны ли пользователи сами оценивать их качество.

Модератор – руководитель раздела "Наука и техника" Lenta.ru Александр Баулин. Участники мероприятия:

  • сооснователь Qlean Никита Павлов;
  • генеральный директор Gett в России Виталий Крылов;
  • сооснователь RocketBank Алексей Колесников;
  • сооснователь и управляющий директор UBank Феликс Хачатрян;
  • пиар-директор Yota Лина Удовенко;
  • директор департамента Рамблер.Недвижимость Евгения Владимирова.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 20.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 18 августа в 20.00
  • Что: лекция о влиянии цифровых технологий на нашу жизнь
  • Кто: Александр Баулин, Никита Павлов, Виталий Крылов, Алексей Колесников, Феликс Хачатрян, Евгения Владимирова
  • Кому смотреть: пользователям приложений

В ожидании трансляции смотрите:


Сюжет: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро
