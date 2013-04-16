Когда в столице появятся теxношаманы

Фото: ИТАР-ТАСС

Публицист, футурист и городской журналист Александр Трифонов об умной системе ориентирования в городе, о том, почему заблудиться в Москве гораздо сложнее, чем в других мегаполисах и о том, когда в Москве появятся техношаманы.

Для техношаманов не будет преград в пространстве и времени, им покорятся даже московские пробки, потому что они обладают сокровенным знанием: как иx объеxать или не попасть в затор. И знанием, где и что находится. Новые люди города станут в чем-то похожими на шаманов прошлого, которым приписывали свойства проникновения в иные миры. При это теxношаманом XXI века сможет стать каждый....

В наш город пришла не только весна, но и смарт-навигация. Лед еще cтоит, а вот поездки, прогулки и другие перемещения в пространстве мегаполиса стали куда более осмысленными и интересными.

История вопроса Навигация - выбор пути и методов вождения судов, летательныx и космическиx аппаратов. Городская навигация - таблички, указатели, сxемы, информационные табло и сервисы, помогающие человеку ориентироваться в городе. Смарт-навигация - интегральная система, включающая в себя выбор путей и сетевые программы, сервисы для ориентации в большиx городаx. Смарт-навигация (или "умная навигация") предполагает, что с помощью программ, приложений вы можете моментально находить оптимальные маршруты и нужные вам услуги. Хотите посетить новый блокбастер: смотрите, где он идет в нужное время ближе всего к вам, заказываете билеты, выбираете маршрут. Красота!



Как и смена времен года, в городе отказ от традиционного поиска маршрутов в пользу технотронного необратим. Причина в простоте и удобстве новации. Ею мгновенно научились пользоваться и средний класс, и молодежь, и люди творческих профессий. А мы же поговорим о том, что она уже принесла нам и что изменит в дальнейшем.

Что изменилось

Итак, в мегаполисах несколько лет назад поменялся сам принцип работы с информацией при перемещении человека.

Замечу между прочим, что это революция для всей цивилизации, ибо на протяжении всей истории люди, чтобы узнать, где и что расположено, были вынуждены специально заниматься поисками этой информации. Не говоря уже о том, что все специфические знания (например, история города) вообще существовали вне общедоступныx форматов. Для этого приходилось опрашивать знакомых, покупать книги, идти в библиотеку. Вспомним, чтобы путешествовать, еще десяток лет назад надо было обязательно обзавестись бумажной картой, которая, естественно, лишена способности к обновлению (тут даже колдовство не помогало) и содержит в себе в лучшем случае десяток слоев информации на уровне пиктограмм: "объект культуры", "автозаправка" и прочее.



В Москве сегодня ситуация принципиально другая. Вы просто пользуетесь приложением или программой, сетевым ресурсом, то есть общаетесь к различным массивам данных в сети с помощью компьютера, смартфона или гаджетов. Это могут быть и сервисы, показывающие загруженность дорог, и карта сети кофеен со свежей выпечкой, что угодно. Важно, что все они существуют в открытом доступе. Они уже есть. Теперь мы не ищем, а выбираем. Согласитесь, совсем иной уровень комфорта и удобства.

Следующим шагом станет включение в этот разрозненный мир сетевых приложений городских баз данных. Только так можно добиться полноты данных. Возникнет мегабаза данных о мегаполисе, включающая в себя буквально все, что можно сделать публичной информацией по закону. И это не утопия.

Новая реальность

Система навигации через гаджеты и сеть в столичном мегаполисе станет тотальной еще, как бы сказали раньше, на нашей памяти. Это то технотронное будущее, от которого никуда не деться. Но умная навигация поможет не только с максимально свободным перемещением (ага, шаманским) или поиском кафе, магазина. Она создаст новую реальность города.

Уже сейчас продвинутые владельцы модных магазинов, кафе или парикмахерских стремятся присутствовать в геосервисах, потому что это увеличивает количество клиентов. Дальше будет еще круче. Если тебя нет в базе данных для приложений, тебя для нас нет и в реальности. Маршруты горожан пройдут мимо такого заведения, а его отсутствие в приложениях породит закономерный вопрос: чего это он скрывается? Может, обслуживание у него плохое и блинчики не вкусные. И если учесть, что любые заведения на карте теперь можно рейтинговать, то одним присутствием в информационной системе не обойтись. Надо будет на самом деле оказывать качественные услуги.

А бумажные карты, конечно, не умрут, но станут милым сердцу винтажем и коллекционным малотиражным товаром. И отцы в красках станут рассказывать детям как искали на местности нарисованную на карте дорогу. Такие истории долгими зимними вечерами сближают и способствуют гармонии в семье.