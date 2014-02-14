Стали известны победители премии "Лучший гаджет года"

14 февраля стали известны результаты голосования в рамках премии "Лучший гаджет года". Главными триумфаторами стали Samsung и Sony, получившие награды в 12 и 11 номинациях соответственно.

Фото: Пресс-служба организаторов премии

Сенсацией года признана победа компании Lenovo, которая вырвалась вперед в категории ноутбуков после нескольких лет лидерства Apple, и фотоаппарата Pentax, нарушившего монополию Canon. Около 30 самых лучших устройств получили главные награды – статуэтки "Лучший гаджет года", а еще 56 номинантов были награждены дипломами.

"В этом году мы добавили в премию новые категории "Бытовая техника" и "Аудио". Отчасти за счет этого Samsung и Sony собрали столь впечатляющее число наград. Большим сюрпризом стала победа Lenovo в категории ноутбуков и Pentax, получившего звания камеры года и лучшей зеркалки", - отметила вице-президент Mail.Ru Group Анна Артамонова.

Моделью года в категории смартфонов был признан Samsung Galaxy S4, который обогнал Apple iPhone 5S более чем на 4 000 голосов. В прошлом году лучшим смартфоном признали предыдущую версию - Galaxy S3. Моделью года среди ноутбуков стал Lenovo IdeaPad Yoga 2 Pro. Он обошел Apple Macbook Pro 13 с дисплеем Retina. В прошлом году Lenovo IdeaPad Yoga уступил Macbook Pro 15. Компания Apple выиграла в категории планшетов - пользователи назвали Apple iPad Air моделью года.

Фото: Пресс-служба организаторов премии

Среди планшетофонов – смартфонов с диагональю экрана более пяти дюймов - победил Samsung Galaxy Note 3, а наиболее популярным камерофоном оказалась Nokia Lumia 1020. Среди инновационных смартфонов лучшим стал YotaPhone - LTE-смартфон с двумя экранами.

С полным списком результатов премии "Лучший гаджет года" можно ознакомиться на странице голосования.

Стоит отметить, что в этом году число номинаций было увеличено в два раза – с 43 до 94, а количество номинантов выросло втрое – со 170 до 520. Пользователи выбирали лучших в 10 категориях: смартфоны, компьютеры, планшеты, камеры, телевизоры, дизайн года, бытовая техника, аудио, приложения и "Прочее".

Всего в проекте Hi-Tech Mail.ru приняли участие более 400 тысяч человек, которые отдали за самые выдающиеся устройства около четырех миллионов голосов.