"Связной" и "Евросеть" снизили цены на смартфоны и планшеты

Сеть магазинов "Связной" снизила цены на смартфоны и планшеты, чтобы привлечь покупателей. Скидки доходят до 30 процентов. Ранее стоимость гаджетов снизила "Евросеть".

Гендиректор информационно-аналитического агентства Talecom Daily Денис Кусков рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что сотовые ритейлеры активно борются за потребителей.

"Рынок продаж планшетов и смартфонов в России стагнирует уже второй год. В 2015 году мы получили сокращение числа продаж, и сейчас идет нешуточная борьба за абонента и пользователя. В прошлом году активно шла война между MTC и другими ритейлерами. MTC продвигала и сейчас продвигает телефоны Samsung, которые отказались продавать другие ритейлеры. Сейчас "Евросеть" и "Связной" понизили стоимость определенного набора гаджетов. В среднем на модели, которые пользуются популярностью, снижение составило около 15 процентов", – сказал он.

По мнению эксперта, большинство россиян все равно не будут покупать новые гаджеты. "Каких-то значительных сдвигов мы не увидим", – добавил он.

Как пишет РБК, 1 апреля максимальное снижение цен в интернет-магазине "Связной" составило 18 процентов по сравнению с ценами 29 марта и 29 процентов по сравнению с ценами 3 марта. Со скидками продаются более чем 300 моделей гаджетов и аксессуаров.

