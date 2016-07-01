"Аэрофлот" разрешил не отключать телефоны и планшеты во время полета

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

"Аэрофлот" разрешил пассажирам не выключать электронные устройства на протяжении всего полета, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Новые правила вступили в силу с 1 июля. Во время взлета или посадки пассажирам теперь достаточно просто перевести устройство в "авиарежим" или отключить сотовую связь.

Таким образом, смартфоны, планшеты, электронные книги и игры, цифровые аудио и видеоплееры и другие электронные устройства с функцией обмена данными GSM, Wi-Fi, Bluetooth можно использовать в течение всего полета.

На всех этапах полета также разрешено пользоваться электронными часами, фотоаппаратами, видеокамерами, диктофонами, а также электронными приборами, необходимыми в медицинских целях.

Авиакомпания изменила правила использования электронных устройств на борту по многочисленным просьбам пассажиров и после экспертной оценки, проведенной авиационными специалистами. Это нововведение полностью соответствует стратегии авиакомпании по повышению качества сервиса с внедрением цифровых технологий.

Помимо прочего, "Аэрофлот" активно реализует программу "Интернет на борту" и занимает среди авиакомпаний второе место в мире по Wi-Fi-оснащенности дальнемагистральных рейсов.