В Северной Ирландии выпустили банкноту с изображением футболиста Джорджа Беста

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

В Северной Ирландии выпущена банкнота номиналом в пять фунтов стерлингов с изображением легендарного футболиста "Манчестер Юнайтед" Джорджа Беста, сообщает официальный сайт ФИФА.

Выпуск банкноты был приурочен к девятой годовщине смерти Беста, который ушел из жизни 25 ноября 2005 в возрасте 59 лет.

Джордж Бест — североирландский футболист, признаваемый многими одним из величайших игроков в истории футбола. Всего в составе "Манчестер Юнайтед" он провел 470 матчей и забил 179 мячей. В составе "МЮ" он дважды становился чемпионом Англии и побеждал в Кубке европейских чемпионов (сейчас - Лига чемпионов).

В 1999 году по итогам голосования, которое проводило Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS), Бест занял 11-е место в списке лучших европейских футболистов XX столетия и 16-е место в списке лучших футболистов мира.