Усэйна Болта позвали играть за сборную Ямайки по футболу

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Шестикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт после Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро может попробовать себя в качестве профессионального футболиста. О намерении вызвать 28-летнего спринтера в национальную команду заявил главный тренер сборной Ямайки по футболу Винфрид Шефер, пишет L`еquipe.

"Болт - ямаец, и мне хотелось бы видеть его в команде. Я попрошу его выступать за сборную. Надеюсь, что он согласится играть за свою страну. Это наша общая цель", - сказал Шефер.

По словам немецкого специалиста, вызов Болта в сборную Ямайки планируется после Олимпийских игр 2016 года.

Ранее спринтер заявлял, что намерен закончить выступления после чемпионата мира-2017. Болт, являющийся большим поклонником футбола, в шутку говорил, что не прочь заключить контракт с английским "Манчестер Юнайтед" после окончания карьеры легкоатлета.

Усэйн Болт — шестикратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира. Ему принадлежат мировые рекорды на дистанциях 100 и 200 метров, а также в эстафете 4х100 метров в составе сборной страны.