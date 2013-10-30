"Динамо" проиграло "Салюту" и вылетело из Кубка России

Фото: ИТАР-ТАСС

Московское "Динамо" на выезде уступило белгородскому "Салюту" в матче 1/16 Кубка России - 1:0. Таким образом, столичная команда вылетела из розыгрыша турнира.

Начало матча выдалось для динамовцев обескураживающим: уже на 10-й минуте хозяева поля открыли счет. Это сделал полузащитник "Салюта" Максим Яковлев, отправив мяч в верхний угол ворот Владимира Габулова.

Самый верный момент отыграться в первом тайме "Динамо" упустило уже на исходе 45-минутки, однако вратарь "Салюта" Александр Криворучко помог уйти хозяевам на перерыв, ведя в счете.

Во втором тайме преимуществом владела столичная команда, но так и не смогла "распечатать" ворота Криворучко. Финальный штурм ворот белгородской команды также ни к чему не привел.

В итоге "Салют" сотворил одну из главных сенсаций Кубка России, обыграв московское "Динамо", и на следующей стадии турнира сыграет с победителей пары "Ротор" - "Локомотив".