РФС сообщил об уходе Слуцкого с поста главного тренера сборной России

Российский футбольный союз объявил на официальном сайте о том, что Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера сборной России.
Также сообщается, что информация о новом тренерском штабе сборной России будет опубликована на официальном сайте РФС по мере ее поступления. На данный момент тренера у национальной команды нет.
На чемпионате Европы во Франции сборная России под руководством Слуцкого не смогла выйти из группы, сыграв вничью с командой Англии (1:1) и проиграв сборным Словакии (1:2) и Уэльса (0:3).
Слуцкий возглавил сборную России летом 2015 года, сменив на этом посту итальянца Фабио Капелло. Слуцкий совмещал работу в сборной и московском ЦСКА.
