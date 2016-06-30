Форма поиска по сайту

30 июня 2016, 14:14

Спорт

РФС сообщил об уходе Слуцкого с поста главного тренера сборной России

Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера футбольной сборной

Российский футбольный союз объявил на официальном сайте о том, что Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера сборной России.

Также сообщается, что информация о новом тренерском штабе сборной России будет опубликована на официальном сайте РФС по мере ее поступления. На данный момент тренера у национальной команды нет.

На чемпионате Европы во Франции сборная России под руководством Слуцкого не смогла выйти из группы, сыграв вничью с командой Англии (1:1) и проиграв сборным Словакии (1:2) и Уэльса (0:3).

Слуцкий возглавил сборную России летом 2015 года, сменив на этом посту итальянца Фабио Капелло. Слуцкий совмещал работу в сборной и московском ЦСКА.

