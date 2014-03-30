"Локомотив" и "Спартак" в московском дерби голов не забили

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В матче 23- го тура российской футбольной премьер-лиги московские клубы "Локомотив" и "Спартак" сыграли вничью - 0:0.

Первый тайм прошел в равной борьбе с небольшим перевесом "железнодорожников". Самый реальный шанс открыть счет имел полузащитник "Локомотива" Александр Самедов. Однако с его ударом со штрафного справился вратарь "красно-белых" Андрей Дикань, который сыграл в чемпионате впервые с 26 мая 2013 года.

На 53-й минуте хозяева поля смогли открыть счет - отличился Даме Н'Дойе. Но судья мяч не засчитал, так как нападающий подыграл себе рукой. А еще через три минуты Дикань продемонстрировал свое вратарское мастерство, отразив опасный удар экс-спартаковца Самедова.

Полузащитник имел возможность отличиться также на 80-й минуте. Майкон прошел по левому флангу, подал в штрафную, где Самедов пробил головой в перекладину. Гости ответили быстрой атакой, но голкипер "Локомотива" Илья Абаев легко справился с ударом Юры Мовсисяна.

"Локомотив" снова единолично возглавил турнирную таблицу чемпионата России, набрав 48 очков. Подопечные Леонида Кучука опережают "Зенит" на один балл. На счету "Спартака" 41 очко, "красно-белые" занимают третью строчку.