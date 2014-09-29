Игроков "Баварии" эвакуировали из отеля в Москве из-за пожарной тревоги

"Утро": Мюнхенскую "Баварию" эвакуировали из отеля в Москве

Игроков и тренеров мюнхенской "Баварии" эвакуировали в ночь на понедельник, 29 сентября, из отеля в Москве. В гостинице сработала пожарная сигнализация, сообщается в официальном Twitter-аккаунте футбольного клуба.

Мюнхенцам пришлось быть вне отеля около полутора часов. Как следует из постов в микроблоге, команда проводила время на свежем воздухе и в близлежащем ресторане.

"В связи с пожарной тревогой команду эвакуировали. Игроки провели около полутора часов в ресторане неподалеку. Потом был дан отбой тревоги", - приводятся на сайте клуба слова спортивного директора "Баварии" Маттиас Заммер.

Как сообщает издание "Советский спорт", игроки и тренеры "Баварии" разместились в московском отеле Ritz-Carlton.

Напомним, что "Бавария" прилетела в Москву вечером в воскресенье, 28 сентября. В понедельник подопечные Хосепа Гвардиолы проведут тренировку, а во вторник без зрителей сыграют на Арене Химки с ЦСКА в рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов. Начало матча - в 20.00.