Четыре человека стали жертвами давки на стадионе в Гондурасе

Фото: AP/Fernando Antonio

Давка на переполненном стадионе в Гондурасе привела к гибели четырех человек. Десятки людей получили травмы различной степени тяжести, 17 – госпитализированы с переломами, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Инцидент произошел из-за того, что на матч между двумя местными командами, который проходил на Национальном стадионе в Тегусигальпе, прошло больше зрителей, чем полагается. Всего арена рассчитана на 35 тысяч зрителей, однако количество проданных билетов значительно превышало число посадочных мест.

В марте около 200 человек получили травмы различной степени тяжести 20 марта в ходе давки в египетском городе Кафр-эш-Шейх. В спортивном комплексе местного административного центра, где проходил молодежный форум занятости, собралось свыше 70 тысяч человек.