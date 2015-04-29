Московский "Локомотив" вышел в финал Кубка России

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Московский "Локомотив" в полуфинальном матче Кубка России обыграл в серии пенальти оренбургский "Газовик" и вышел в финал турнира.

"Газовик" открыл счет на 50-й минуте – отличился Фарход Васиев. За десять минут до конца основного времени встречи представитель ФНЛ остался в меньшинстве, за вторую желтую карточку был удален Хызыр Аппаев.

Вскоре "железнодорожникам" удалось сравнять счет благодаря голу Петар Шкулетич.

В дополнительное время команды забитыми мячами не отметились, а в серии пенальти точнее были игроки "Локомотива" – 4:3.