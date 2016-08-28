"Локомотив" одержал победу над "Краснодаром" в гостевом матче

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

"Железнодорожники" одержали победу над "Краснодаром" в гостевом матче. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Весь первый тайм обе команды играли практически на равных, но под конец первых 45 минут больше повезло "красно-зеленым". Несмотря на сейв Крицюка, Самедов со второго раза сумел поразить ворота "Краснодара".

В начале второго тайма Чорлука в собственной штрафной сбил Ари, после чего Смолов уверенно реализовал пенальти и сравнял счет.

Спустя несколько минут вышедший на замену Коломейцев практически сразу же заработал одиннадцатиметровый в ворота "Краснодара", который реализовал Хенти.

Таким образом, "Локомотив" набирает семь очков и перемещается с тринадцатого места турнирной таблицы на девятое. Следующий матч "железнодорожники" проведут со "Спартаком" 10 сентября на стадионе "Открытие Арена".