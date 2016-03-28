Форма поиска по сайту

28 марта 2016, 16:21

Спорт

Экс-защитника "Локомотива" могут перевести из дубля в основную команду "Бенфики"

Фото: instagram.com/lystcov_79

Бывшего защитника московского "Локомотива" Виталия Лысцова, ныне выступающего за дубль португальской "Бенфики", могут перевести в "основу" лиссабонского клуба. Об этом сообщает издание O Jogo.

20-летний игрок молодежной сборной России может перебраться в основную команду "Бенфики" в случае ухода из клуба кого-то из игроков его амплуа. Как отмечает португальское издание, такое развитие событий является наиболее вероятным.

Отметим бывший защитник столичного "Локомотива" Виталий Лысцов на правах аренды перешел в "Бенфику" из португальской "Лейрии" в феврале прошлого года.

Позднее "орлы" выкупили права на игрока и заключили с ним контракт до конца июня 2020 года. В общей сложности Лысцов провел 39 игр за молодежную команду "Бенфики".

В марте прошлого года Лысцов также попал в расширенный состав национальной команды. Кроме того, в активе защитника шесть игр за молодежную сборную России.

