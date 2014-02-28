"Динамо" подписало контракт с защитником "Кубани" Алексеем Козловым

Алексей Козлов. Фото: fcdynamo.ru

В четверг, 27 февраля, в последний день дозаявок перед возобновлением сезона в РФПЛ московское футбольное "Динамо" подписало долгосрочный контракт и заявило для участия в чемпионате футболиста "Кубани" и сборной России Алексея Козлова, сообщается на официальном сайте команды.

27-летний защитник будет выступать в "Динамо" под номером "2". Поздно вечером игрок присоединился к новой команде на тренировочном сборе в Турции.

"Я выбрал "Динамо", потому что это клуб с большими традициями. Думаю, у "бело-голубых" есть все, чтобы бороться за самые высокие места. Со своей стороны приложу максимум усилий для достижения отличных результатов вместе с "Динамо". Естественно, мне принципиально важно, что моя новая команда ставит перед собой серьезные задачи. Уж по составу мы точно никому не уступаем", - заявил Алексей Козлов после подписания контракта с "Динамо".

