Столичный "Локомотив" вышел в четвертьфинал Кубка России

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Московский "Локомотив" обыграл самарские "Крылья Советов" в матче 1/8 финала Кубка России и вышли в следующую стадию турнира.

Встреча в Самаре завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Авторами забитых мячей у красно-зеленых стали Майкон (19-я минута), Александр Самедов (50-я) и Мануэл Фернандеш (63-я). У самарцев отличился Алан Чочиев (75-я).

Соперником "Локомотива" по четвертьфиналу станет клуб "Тосно" из Ленинградской области, выбивший накануне из борьбы московское "Динамо" (3:2).