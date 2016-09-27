Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Столичный ЦСКА потерпел первое поражение в Лиге чемпионов. В домашнем матче армейцы проиграли английскому "Тоттенхэму" 0:1.

Единственный гол англичане забили на 71-й минуте встречи – по воротам Акинфеева удачно пробил Сон Хюнь Мин.

Теперь ЦСКА находится на последнем месте в группе, набрав одно очко. 18 октября армейцам предстоит сыграть на домашнем стадионе с "Монако".

Матч с "Тоттенхэмом" стал 39-й подряд игрой вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов с пропущенными голами.