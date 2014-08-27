Россия обошла Францию в таблице коэффициентов УЕФА

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Россия обошла Францию в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и вышла на 6-е место.

Об этом стало известно после победы петербургского "Зенита" над бельгийским "Стандартом", которая позволила "сине-бело-голубым" выйти в группой этап Лиги чемпионов. Теперь коэффициент России равен 43.748 балла, Франции - 43.416.

Добавим, что коэффициент влияет на представительство той или иной страны в еврокубках. В сезоне-2015/16 от России в еврокубках будут участвовать пять клубов - два в Лиге чемпионов и три в Лиге Европы. Если России в перспективе сохранит за собой 6-ю строчку, то в ЛЧ ее будут представлять три команды, еще три клуба будут принимать участие в розыгрыше ЛЕ.