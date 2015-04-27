Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Столичное "Динамо" могут исключить из еврокубков за нарушение финансового fair play, сообщает "Коммерсантъ".

"Бело-голубые" в 10 раз завысили рыночную стоимость спонсорского контракта с ВТБ. Таким образом, московская команда превысила допустимую долю зарплат футболистов в клубном бюджете, которая равняется 70 процентам.

Как сообщает источник издания, в данной ситуации УЕФА может не только оштрафовать столичный клуб, но и исключить команду из еврокубков.

Отметим, ранее следственная палата Инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов объявила, что дело в отношении "Динамо" в связи с нарушением требований по безубыточности передано в арбитражную палату ИФКК.

Сейчас "Динамо" с 44 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, которое дает "бело-голубым" право на выступление в Лиге Европы в следующем сезоне.