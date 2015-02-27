Трансляцию матчей ЧМ-2018 можно будет посмотреть на ВДНХ и Воробьевых горах

На ВДНХ и Воробьевых горах организуют фан-зоны ЧМ-2018

Межведомственная рабочая группа по обеспечению безопасности на чемпионате мира по футболу определила места для фан-зон ЧМ-2018 в Москве. Об этом M24.ru рассказал помощник генерального директора Дирекции московского транспортного узла Алексей Кривенко. По его словам, для болельщиков планируют оборудовать фан-зоны с экранами для просмотра матчей на Воробьевых горах и ВДНХ. В качестве еще одной площадки рассматривалась и Красная площадь. В итоге рабочая группа пришла к выводу, что можно организовать фан-зону на Васильевском спуске, но без экранов. Там будут только рекламные плакаты и киоски с сувенирами. Окончательное решение по утверждению фан-зон позже примет правительство Москвы.

По словам Кривенко, на Воробьевых горах можно разместить 45 - 50 тысяч болельщиков, а на ВДНХ - вообще до миллиона. "В требованиях FIFA указано, что фан-зона должна быть готова принять до 41 тысячи человек, все наши площадки могут принять и больше, а Воробьевы горы, к тому же, расположены в шаговой доступности от "Лужников", - отметил он.

По его словам, все фан-зоны будут оборудованы необходимыми мерами безопасности. В том числе болельщики должны будут проходить через рамки металлодетекторов. "Фан-зону нужно огородить, чтобы туда не могли попасть граждане с оружием и взрывчатыми веществами. Этот периметр должен быть закрыт физически, а также с помощью спецсредств, позволяющих выявлять подозрительных лиц", - отметил он. Кривенко не смог уточнить, будут ли там использоваться камеры с распознаванием лиц.

По его словам, напитки, в том числе пиво, станут продавать компании-партнеры ЧМ-2018 уже в огороженной зоне. Проносить их с собой будет строго запрещено. Что касается Васильевского спуска, его можно будет использовать как площадку для рекламной и сувенирной продукции FIFA, но ставить туда экраны не планируется. "Будет не очень корректно массово пить пиво у Кремля", - пояснил Кривенко.

Московские власти разрабатывают к чемпионату мира 2018 года серьезную систему безопасности. Так, при входе на стадион "Лужники" Московские власти разрабатывают к чемпионату мира 2018 года серьезную систему безопасности. Так, при входе на стадион "Лужники" установят камеры, распознающие лица. Интеллектуальная система позволит не допустить на стадион болельщиков, попавших в "черные списки" МВД за хулиганство во время спортивных мероприятий. Отметим, что в "Лужниках" пройдет полуфинал и финал ЧМ-2018. В январе 2014 года вступил в силу так называемый закон о болельщиках. Согласно документу, за нарушение правил поведения на спортивных мероприятиях зрителей ждет штраф 3-10 тысяч рублей либо обязательные работы до 160 часов, а также запрет на посещение соревнований на срок от полугода до 3 лет. А если болельщик устроит беспорядки, из-за которых приостановят или отменят матч, то нарушитель должен будет заплатить 10-15 тысяч рублей или его ждет административный арест до 15 суток. При этом запрет на посещение соревнований составит от полугода до 7 лет. "Черные списки" болельщиков должны вести МВД и спортивные федерации. Недавно в Мосгордуме началась разработка поправок в законодательство об ответственности футбольных болельщиков за хулиганство на почве ксенофобии. Таких фанатов планируется подвергать более крупному штрафу, а также запрещать им посещение матчей чемпионата мира в 2018 году.



Председатель Общероссийского профсоюза негосударственной сферы безопасности, член Общественной палаты Дмитрий Галочкин считает, что при таком большом скоплении болельщиков необходимо пользоваться самими современными средствами видеоконтроля. "Нужно создать систему комплексной безопасности, использовать интеллектуальные камеры, выявляющие болельщиков из "черных списков". Также к 2018 году нужно массово использовать более современные досмотровые рамки, которые выявляют не только железо. Это позволит не досматривать сумки болельщиков", - пояснил Галочкин. Он также отметил, что сейчас на проход одной рамки требуется около 10 секунд, то есть она пропускает порядка 6-10 человек в минуту.

Президент международной ассоциации ветеранов спецподразделения "Альфа" Сергей Гончаров считает правильным решение организовать фан-зоны подальше от исторического центра города. "Власти не забывают массовые беспорядки на Манежной площади в 2002 году, после проигрыша национальной сборной Японии на чемпионате мира по футболу. Воробьевы горы, ВДНХ или другие парки – это оптимальные площадки, которые могут вместить достаточно болельщиков", - отметил Гончаров. По его словам, также у сотрудников полиции должна быть возможность по камерам отслеживать весь периметр фан-зон, чтобы оперативно реагировать на потасовки.

Марина Курганская