"Локомотив" проиграл "Спортингу" со счетом 2:4

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Московский "Локомотив" проиграл на своем поле португальскому "Спортингу" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 2:4

У португальцев голы забили Фредди Монтеро (20-я минута), Брайан Руис (38), Желсон Мартиньш (43) и Матеус Перейра (60). У "Локомотива" на пятой минуте мяч в ворота противников отправил Майкон, а на 86-й минуте автором гола стал Алексей Миранчук.

10 декабря "Локомотиву" предстоит сыграть в гостях с албанским "Скендербеу".

Напомним, игроки "Локомотива" приехали на матч, состоявшийся на стадионе в Черкизове, на метро. Поскольку команды должны находиться на стадионе уже за полтора часа до начала игры, футболисты решили добираться до стадиона на общественном транспорте. "Спортинг" не изменил традиции и несмотря на дорожные заторы в столице, поехал на матч на автобусе.

Добавим, что также в матче группового турнира Лиги Европы футболисты "Рубина" в Казани обыграли швейцарскую команду "Сьон" со счетом 2:0.

Мячи забили Благое Георгиев на 72-й минуте и Марко Девич на 90-й.

Кроме того, "Краснодар" одержал домашнюю победу над дортмундской "Боруссией" со счетом 1:0 и гарантировал себе место в 1/16 финала Лиги Европы.