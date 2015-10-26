Форма поиска по сайту

26 октября 2015, 15:04

Сборная России по футболу сыграет товарищеские матчи с Португалией и Хорватией

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Определились соперники сборной России по футболу в товарищеских матчах, которые пройдут в ноябре, сообщает пресс-служба РФС.

13 ноября россияне сыграют с национальной командой Португалии, матч пройдет в Лондоне. 17 ноября Россия сыграет в Краснодаре со сборной Хорватией.

Ранее глава Российского футбольного союза Виталий Мутко сообщил, что 26 марта 2016 года россияне на "Стад де Франс" сыграют с Францией, а в июне состоится матч с Италией, возможно в России.

Также ведутся переговоры с Аргентиной, Бразилией и другими топ-сборными, передает "Интерфакс".

Напомним, чемпионат Европы 2016 года пройдет во Франции. Сборная России крайне неудачно начала отборочный турнир. В частности, под руководством Фабио Капелло отечественные футболисты потерпели два поражения от австрийцев и сыграли вничью с Молдавией.

Однако после того, как у руля национальной команды встал Слуцкий, сборная выиграла четыре игры подряд и напрямую вышла в финальную часть Евро.

