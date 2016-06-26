Слуцкий покинул пост главного тренера сборной России по футболу

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Леонид Слуцкий покидает пост главного тренера сборной России по футболу, сообщает ТАСС со ссылкой на министра спорта РФ Виталия Мутко.

На чемпионате Европы во Франции сборная России под руководством Слуцкого не смогла выйти из группы, сыграв вничью с командой Англии (1:1) и проиграв сборным Словакии (1:2) и Уэльса (0:3).

Слуцкий возглавил сборную России летом 2015 года, сменив на этом посту итальянца Фабио Капелло. Слуцкий совмещал работу в сборной и московском ЦСКА.