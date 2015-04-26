Столичное "Динамо" на выезде сыграло вничью с "Ростовом"

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

В матче 25-го тура российской футбольной Премьер-лиги московское "Динамо" на выезде сыграло вничью с "Ростовом" - 2:2.

В составе хозяев голы забили Сердар Азмун и Баштуш, у "Динамо" - Александр Кокорин и Кристофер Самба. Стоит отметить, что для Кокорина этот гол стал первым с ноября 2014 года.

Подопечные Станислава Черчесова с 44 очками занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

30 апреля "Динамо" в Перми проведет перенесенный матч 10-го тура с "Амкаром".