26 апреля 2015, 18:00

Столичное "Динамо" на выезде сыграло вничью с "Ростовом"

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

В матче 25-го тура российской футбольной Премьер-лиги московское "Динамо" на выезде сыграло вничью с "Ростовом" - 2:2.

В составе хозяев голы забили Сердар Азмун и Баштуш, у "Динамо" - Александр Кокорин и Кристофер Самба. Стоит отметить, что для Кокорина этот гол стал первым с ноября 2014 года.

Подопечные Станислава Черчесова с 44 очками занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

30 апреля "Динамо" в Перми проведет перенесенный матч 10-го тура с "Амкаром".

Сюжет: Российская футбольная премьер-лига: сезон 2014/15
футбол Динамо Ростов

