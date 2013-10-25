Фото: ИТАР-ТАСС

Российские футболисты вышли в 1/8 финала юношеского Чемпионата мира.

После победы над командой Венесуэлы (4:0) в матче заключительного тура группового этапа, сборная России заняла третье место в своем квартете и получила некоторые шансы на выход в следующую стадию соревнований, проходящих сейчас в Объединенных Арабских Эмиратах.

Для этого необходимо было опередить по дополнительным показателям как минимум две команды, что также финишируют в своих группах на третьих позициях.

Накануне подопечным Дмитрия Хомухи сильно помогли футболисты из Узбекистана, которые со счетом 2:1 одолели своих сверстников из Хорватии. В результате россияне оказались "выше" хорватов (также занявших в своем квартете третье место с тремя набранными очками) по разнице забитых и пропущенных мячей.

Однако, нужно было опередить еще одну сборную. В заключительный игровой день группового этапа прошли матчи в группах с литерами Е и F. Во второй из них нас интересовала встреча между шведами и мексиканцами. Российской дружине требовалась победа скандинавов, однако представители Латинской Америки выиграли 1:0, и в итоге оказавшаяся третьей сборная Швеции финишировала с четырьмя очками.

Но оставалась еще надежда на квартет Е, где после двух проведенных туров для нас сложилась довольно благоприятная ситуация. Россиян оставляла за бортом плей-офф лишь совокупность двух исходов, а именно победа канадцев над аргентинцами плюс, если бы в матче Иран-Австрия был выявлен победитель.

Наследники древних персов победили австрийцев (1:0), но противоборство Аргентина - Канада принесло-таки "нужный" нам результат. Соотечественники Диего Марадоны разгромили футболистов Страны Кленового листа (3:0), что позволило российской команде оказаться в числе 16 сильнейших участников турнира. Благодаря удачному стечению обстоятельств наша юношеская сборная попала в 1/8 финала, но преодолеть этот барьер ей будет невероятно тяжело.

За право выйти в четвертьфинал Чемпионата мира подопечные Хомухи поспорят с главным фаворитом соревнований - командой Бразилии, выигравшей на групповом этапе все три матча с общим счетом 15:2!

Состав пар 1/8 финала выглядит следующим образом: Гондурас - Узбекистан, Япония - Швеция, Уругвай - Словакия, Нигерия - Иран, Аргентина - Тунис, Марокко - Кот Д,Ивуар, Бразилия - Россия, Италия - Мексика.

Встречу против "кудесников мяча" россияне проведут 28 октября в Абу-Даби. В случае, если нашей дружине удастся сотворить сенсацию, выбив бразильцев из турнира, ее следующим соперником станет победитель противоборства Италия - Мексика.

Андрей Ярков