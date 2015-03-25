Россия может получить дополнительную путевку в Лигу чемпионов

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Победитель нынешней Лиги Европы будет участвовать в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Детали распределения мест в еврокубках для стран, чьи клубы станут победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы, разъяснил в среду генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино.

"Выигравшие Лигу чемпионов или Лигу Европы клубы не принесут своей ассоциации увеличения состава участвующих в следующем сезоне еврокубков команд, за одним исключением. Ассоциации получат дополнительное место только в случае, если выигравшие Лигу чемпионов или Лигу Европы клубы не смогут гарантировать себе выход в еврокубок через национальное первенство или Кубок страны.

И еще одно важное уточнение. Например, у ассоциации четыре места в Лиге чемпионов. Если клуб из этой страны выигрывает в предыдущем сезоне Лигу Европы, то ассоциация получает пятую путевку в престижнейший еврокубок. Если этот клуб уже пробился в Лигу чемпионов через национальное первенство, то у ассоциации остается четыре места. Если этот клуб на внутренней арене заработал путевку в Лигу Европы, то в итоге пять команд играют в Лиге чемпионов и две вместо трех – в Лиге Европы", – приводит слова Инфантино официальный сайт УЕФА.

Таким образом, чтобы у России было три места в Лиге чемпионов в следующем сезоне, петербургскому "Зениту" необходимо выиграть Лигу Европы, а в чемпионате России занять место ниже второго.

Напомним, в четвертьфинале Лиги Европы "Зенит" встретится с испанской "Севильей". В российской футбольной Премьер-лиге "сине-бело-голубые" лидируют, опережая московский ЦСКА на пять очков.