"Локомотив" сыграл вничью с "Фенербахче" и вылетел из Лиги Европы

Фото: m24.ru/Тимур Фехретдинов

Московский "Локомотив" на своем поле сыграл вничью с турецким "Фенербахче" в матче плей-офф Лиги Европы. Встреча закончилась со счетом 1:1. Таким образом, "железнодорожники" завершили свое выступление в еврокубках.

С самых первых минут москвичи побежали вперед. На 13-й минуте "Локомотиву" пришлось сделать вынужденную замену. Травму получил Дельвин Ндинга, вместо него вышел Тарас Михалик.

На 16-й минуте Алан Касаев после дальней передачи Александра Самедова забил гол. Однако словацкий рефери отменил этот мяч, увидев в моменте довольно спорный офсайд.

На перерыв "красно-зеленые" все же ушли в позитивном настроении. За минуту до конца первого тайма "Локо" удалось забить мяч.

Вратарь "Фенербахче" Фабиано неудачно выбил мяч, организовав атаку на свои ворота. Сначала Алан Касаев после кросса по правой бровке пробил издалека, а на добивании удачно сыграл Самедов.

В начале второго тайма активнее стали играть гости. На 60-й минуте опасный момент имел Робин ван Перси, однако после его удара головой мяч прошел мимо ворот.

Спустя 10 минут фантастический шанс не использовал Александр Самедов, попав сначала во вратаря, а потом отправив спортивный снаряд выше перекладины.

А уже на 82-й минуте турецкая команда сравняла счет. После подачи углового удачнее всех сыграл Мехмет Топал, который переправил мяч в створ ворот "железнодорожников".

Напомним, первый матч в Стамбуле закончился со счетом 2:0 в пользу "Фенербахче". По сумме двух встреч "Локомотив" вылетел из Лиги Европы.