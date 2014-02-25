Форма поиска по сайту

Новости

25 февраля 2014, 02:48

Спорт

"Спартак" на сборе в Испании проиграл шведскому клубу "Юргорден"

Фото: ИТАР-ТАСС

В товарищеском матче на тренировочном сборе в Испании московский "Спартак" уступил шведскому клубу "Юргорден" со счетом 0:2.

Стоит отметить, что команда из Швеции все свои голы забила во втором тайме.

В испанской Марбелье столичный "Спартак" 28 февраля проведет свой заключительный матч на этом тренировочном сборе. Соперником "красно-белых" станет действующий чемпион Норвегии - "Стремсгодсет".

Напомним, что в воскресенье этот норвежский клуб разгромила другая московская команда - "Локомотив", который забил чемпиону Норвегии 15 безответных мячей.

футбол Спартак сборы тренировки товарищеские матчи

