Названы претенденты на звание футбольного вратаря года в мире

Фото: скриншот с Youtube

ФИФА и Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов опубликовали шорт-лист, в который вошли пять голкиперов, претендующих на место вратаря в символической сборной 2014 года, говорится в сообщении на сайте федерации.

В список вошли Мануэль Нойер ("Бавария"), Икер Касильяс ("Реал Мадрид"), Клаудио Браво ("Барселона"), Джанлуиджи Буффон ("Ювентус") и Тибо Куртуа ("Челси"). В скором времени комитет обнародует и имена претендентов на позиции лучших защитников, полузащитников и нападающих.

FIFPro учредил ежегодные награды для футболистов "Сборная мира", "Игрок года в мире" и "Молодой игрок года" в 2005 год. В номинации лучшего голкипера вратарь сборной Испании и клуба "Реал Мадрид" получал приз пять раз. Действующим обладателем награды является немец Мануэль Нойер.

Отметим, что в июне этого года Международная федерация футбольной истории и статистики выбирала лучшего вратаря XX века. Победителем в этой номинации стал бывший игрок "Динамо Москва" и сборной СССР Лев Яшин, который обошел в голосовании английского вратаря Гордона Бэнкса на 285 голосов.