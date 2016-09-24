Виталия Мутко переизбрали на должность главы РФС

Виталий Мутко победил на выборах главы РФС

Виталий Мутко переизбран на новый срок в должности президента Российского футбольного союза (РФС), сообщает телеканал "Москва 24".

Выборы состоялись на конференции организации в Москве. Кроме действующего главы РФС и министра спорта РФ Мутко на этот пост претендовал Валерий Газзаев. Другие кандидаты – Игорь Ефремов и Сергей Прядкин ранее снялись в пользу Мутко.

За Мутко было подано 266 голосов (65,2 процента), Газзаев получил 142 голоса (34,8 процента). Также был утвержден новый состав исполнительного комитета РФС.

Мутко возглавил РФС в сентябре 2015 года. Ранее он являлся президентом союза с 2005 по 2009 годы.