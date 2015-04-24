Берлин в ожидании "Эль-классико": стали известны полуфинальные пары еврокубков

"Барселона" жаждет взять реванш у "Баварии". Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

По итогам состоявшейся в пятницу швейцарском Ньоне жеребьевки своих соперников узнали полуфиналисты Лиги чемпионов и Лиги Европы. В числе восьми оставшихся участников еврокубков сразу по три представителя у Испании и Италии.

По одной команде сохраняют пока Германия и Украина. В этом году мы можем увидеть сразу два финала, в которых сыграют команды из одной страны – из Испании в Берлине в финале Лиги чемпионов и итальянские команды в Варшаве в решающем мачте Лиги Европы.

Лига чемпионов

"Барселона" (Испания) – "Бавария" (Германия)

"Ювентус" (Италия) – "Реал" (Испания) Первые матчи пройдут 5 и 6 мая, ответные – 12 и 13 мая.



Следует отметить, что на этот раз все четыре участника полуфинальных баталий – гранды европейского клубного футбола. Если взять в расчет исключительно Кубок/Лигу чемпионов, то "Реал" побеждал в этом турнире 10 раз, "Бавария" – пять, "Барселона" – четыре, а "Ювентус" – два. Иными словами, 21(!) трофей на четверых. Ну а суммарное количество участий представителей этой четверки в финалах КЧ/ЛЧ и вовсе поражает воображение – 37 (13 – у "Реала", 10 – у "Баварии" и по семь – у "Барселоны" и "Ювентуса")!

Предсказать победителя соперничества "Барселоны" и "Баварии" практически невозможно. Оба суперклуба сейчас демонстрируют поистине фантастический футбол, и если уж говорить о фаворитах и аутсайдерах, то это более уместно делать в контексте сформировавшихся полуфинальных пар. Именно победитель противоборства "блауграны" и "ротхозе" видится сейчас более вероятным триумфатором Лиги чемпионов, нежели "Реал" или "Ювентус", которые буквально вымучили успех в четвертьфинальных баталиях благодаря единственным мячам, забитым в ворота "Атлетико" и "Монако" соответственно.

Жребий свел в еврокубках "Барсу" и "Баварию" уже в пятый раз, и на данный момент довольно внушительный перевес в истории личных взаимоотношении имеет флагман клубного футбола Германии. Впервые соперники встретились между собой в полуфинале розыгрыша Кубка УЕФА сезона 1995/96. Баварцы тогда после домашней ничьей 2:2 смогли выиграть на "Камп Ноу" 2:1 и в итоге оставили каталонцев несолоно хлебавши.

На групповом этапе Лиги чемпионов сезона 1998/99 мюнхенцы и вовсе дважды одолели "Барселону" – 1:0 на выезде и 2:1 на своем поле. В итоге "Бавария" заняла первое место в группе и вышла в четвертьфинал, а "сине-гранатовые" финишировали в квартете третьими и выбыли из дальнейшей борьбы за главный приз.

На пути к полуфиналу "Бавария" расправилась с московским ЦСКА. Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В нынешнем же веке команды обменялись разгромами друг друга. В четвертьфинале ЛЧ сезона 2008/09 "Барса" выиграла у "Баварии" с общим счетом 5:1 (домашняя победа 4:0 и гостевая ничья 1:1), однако через четыре года полуфинал Лиги чемпионов ознаменовался форменным унижением "каталонской легенды", в ворота которой влетели аж семь (!) безответных мячей. Сначала четыре в Мюнхене, а затем еще три в Барселоне.

"Реал" и "Ювентус" играли между собой еще чаще. Они ранее пересекались аж шесть раз (по три в каждом веке). Их первое двухматчевое противостояние (на стадии 1/8 финала Кубка чемпионов сезона 1986/87) завершилось серией пенальти. Каждая из сторон выиграла дома по 1:0, а в серии одиннадцатиметровых преуспел "королевский клуб".

В четвертьфинале Лиги чемпионов 1995/96 "Юве" взял реванш за ту досадную неудачу. Уступив на "Сантьяго Бернабеу" 0:1, туринцы затем взяли верх 2:0 в родных стенах и сделали очередной шаг на пути ко второму (и на данный момент пока последнему) триумфу в самом престижном турнире для футбольных клубов Старого Света.

Третий вполне мог состояться уже весной 1998 года. "Ювентус" тогда вышел в финал и считался явным фаворитом решающего сражения с "Реалом". Однако, как и годом ранее (в 1997-м туринцы проиграли в финале ЛЧ дортмундской "Боруссии"), поклонников "бьянконери" ожидало горькое разочарование. "Старая синьора" уступила 0:1 и позволила мадридцам стать семикратными обладателями КЧ. "Реал" тогда взошел на европейский футбольный Олимп после 32-летнего (!) перерыва.

Следующее противостояние туринцев и мадридцев датировано 2003-м годом и произошло в полуфинале Лиги чемпионов. Уступив на выезде 1:2, "Ювентус" под руководством Марчело Липпи просто смял "галактикос" на домашнем стадионе - 3:1. Голы Трезеге, Дель Пьеро и Недведа, а также отраженный Буффоном пенальти позволили "Юве" выйти в финал турнира.

Затем команды встретились на стадии 1/8 финала ЛЧ 2004/05. И эти матчи стали практически точной копией встреч девятилетней давности. Снова гостевое поражение 0:1 с последующей домашней победой 2:0, но на этот раз второй мяч "бело-черные" забили уже не в основное, а в дополнительное время.

Главная ударная сила "Реала" Криштиану Роналду. Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

После этого команды дважды пересекались на групповом этапе Лиги чемпионов. В сезоне 2008/09 "Юве" выиграл у "сливочных" два раза – 2:1 дома и 2:0 на выезде, однако эти неудачи не помешали "Реалу" финишировать в квартете вторым (вслед за туринцами) и пробиться в стадию плей-офф. А вот через пять лет после этого, матчи группового этапа повлияли на дальнейшую еврокампанию соперников.

Мадридцы, победившие 2:1 "Ювентус" на его поле, а затем сыгравшие с ним вничью 2:2 в столице Испании, в итоге заняли первое место в квартете и прошли в 1/8 финала. А вот "бьянконери" финишировали в группе на третьей позиции и, согласно регламенту, были вынуждены перейти в число участников Лиги Европы.

Лига Европы

Наполи" (Италия) – "Днепр" (Украина)

"Севилья" (Испания) – "Фиорентина" (Италия) Первые матчи пройдут 7 мая, ответные – 14 мая.



Сломившая в четвертьфинале соревнований сопротивление питерского "Зенита" "Севилья" отныне имеет прекрасные шансы стать первым в истории клубом, который выиграл Кубок УЕФА/Лигу Европы четыре раза. В случае своего триумфа земляки знаменитого цирюльника установят и еще один рекорд. На данный момент еще никому не удавалось сделать в КУ/ЛЕ два так называемых дуплета.

Напомним, андалусийцы завоевывали почетный трофей в 2006, и 2007, и 2014 годах. Таким образом, в нынешнем сезоне может произойти и еще одно знаменательное событие. В случае если в Лиге чемпионов победит "Реал", а в Лиге Европы – "Севилья", нынешние владельцы двух разных (!) еврокубков сохранят свои почетные статусы еще минимум на один год.

Такого в истории популярных международных турниров еще никогда не было. Дотошные буквоеды могут, конечно, сослаться на завоевание "Барселоной" двух первых Кубков ярмарок (в то время в Кубке чемпионов безраздельно царствовал "Реал", ставший победителем турнира пять раз подряд), однако официальная директива УЕФА гласит, что КЯ (в отличие от Кубка УЕФА) не является предшественником нынешней Лиги Европы. Хотя, возможно, это решение в некоторой степени и нельзя назвать предельно справедливым, правила устанавливают соответствующие инстанции, и с этим, хотим мы того или нет, не поспоришь.

Как известно, перед началом нынешнего сезона чиновники УЕФА утвердили еще одно правило (на этот раз очень хорошее), согласно которому победителю Лиги Европы отныне предоставляется право на участие в ЛЧ вне зависимости от того, какое место займет эта команда в своем национальном чемпионате. И поэтому не стоит удивляться, что на этот раз полуфинала достигли именно "Наполи", "Фиорентина", "Севилья" и "Днепр".

По всей вероятности, ни один клуб из данного квартета не сможет в нынешнем году зацепиться во внутренних соревнованиях за так называемую зону ЛЧ. А вот те же "Зенит", "Вольфсбург" и киевское "Динамо" (которые выбыли из борьбы в четвертьфинале) путевки в Лигу чемпионов сезона 2015/16 уже практически за собой забронировали. Так что в полуфинал пробились именно те команды, которым сейчас это жизненно необходимо.

Налицо и еще одна довольно любопытная тенденция. Она касается представителей Италии, которые не выигрывали КУ/ЛЕ аж с 1999 года. Тогда в московских "Лужниках" "Парма" разгромила французский "Марсель" – 3:0 в решающей встрече, и с тех пор команды серии А не доходили даже до финала. Именно в преддверии сезона 1999/2000 была проведена крупномасштабная реформа еврокубков, которая, следует признать, значительно снизила престижность Кубка УЕФА.

Путевку в ЛЧ победитель не получал, и в связи с этим болельщики во многих странах Старого Света стали негласно называть триумфатора КУ/ЛЕ 17-й командой Европы. Что, в принципе, имеет свое логическое объяснение, ведь клубы, занявшие в квартетах группового этапа Лиги чемпионов третьи места (по сути, это места с 17-го по 24-е) переходят в число участников стадии плей-офф еврокубка № 2.

"Севилья" справилась с "Зенитом". Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Но нынче все изменилось, и пресловутая путевка в Лигу чемпионов молниеносно поменяла отношение представителей кальчо к Лиге Европы. Тем более что не так давно Италия опустилась в таблице коэффициентов УЕФА на четвертое место и теперь имеет право заявлять в ЛЧ (по итогам своего национального чемпионата) лишь три клуба. Однако уже в следующем сезоне итальянцы могут вернуть себе утраченные позиции и снова стартовать в Лиге чемпионов квартетом. Это произойдет, если победителем ЛЕ сейчас станет "Наполи" или "Фиорентина".

Неаполитанцы однажды уже выигрывали Кубок УЕФА. Это произошло в 1989 году, когда в рядах "адзурри" блистал несравненный аргентинец Диего Марадона. Тот еврокубок до сих пор является для "Наполи" единственным. Имеет один успех на международной арене и "Фиорентина". Правда, случилось это уже очень давно. В 1961 году "скуадра виола" стала первым в истории обладателем Кубка кубков, который был упразднен во время упомянутой выше реформы.

Однако если "Наполи" добирался до финала лишь один раз (в победном для себя 1989 году), то на счету "фиалок" аж четыре участия в решающей стадии еврокубков. В 1957, 1962 и 1990 годах "Фиорентина" играла в финалах трех различных турниров – Кубка чемпионов, Кубка кубков и кубка УЕФА соответственно. Но взойти на вершину флорентийцы больше не смогли.

Что касается днепропетровского "Днепра", то он обновил свой личный еврокубковый рекорд. Еще в советское время этот клуб дважды играл в четвертьфинале Кубка чемпионов (в 1985 и 1990 годах), но в полуфинале он будет выступать впервые. По общему мнению, именно "Днепр" сейчас считается явным аутсайдером в компании с имеющими еврокубковые триумфы "Севильей", "Фиорентиной" и "Наполи". Впрочем, осенью 2012 года украинский клуб встречался со своим нынешним соперником по полуфиналу на групповом этапе Лиги Европы, и тогда все завершилось домашними победами каждой из сторон.

Болельщики "Днепра" ждут первого титула. Фото: ТАСС/Александр Рюмин

"Днепр" выиграл в родных стенах 3:1, после чего уступил в Неаполе 2:4. Но далеко идущие выводы делать из тех матчей вряд ли стоит, ибо встречи на вылет и противоборства в двухкруговых турнирах – совершенно разные вещи. В прошлый раз "Днепру" и "Наполи" удалось занять в группе первое и второе места соответственно, что дало им пропуски в следующий этап соревнований. Теперь же кто-то непременно сойдет с дистанции, а потому отношение к предстоящим баталиям будет у обоих соперников явно иным.

"Севилья" и "Фиорентина" ранее в еврокубках никогда не встречались – и пускай, специалисты и букмекеры отдают предпочтение в этой паре нынешнему владельцу трофея, испанскому клубу будет очень непросто сломить сопротивление "фиалок". И если в итоге в финале окажутся флорентицы, оглушительной сенсацией такой исход двухматчевого противоборства явно не станет.

Андрей Ярков