Московский "Спартак" на своем поле переиграл "Мордовию"

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В матче 14-го тура Российской футбольной Премьер-лиги московский "Спартак" обыграл на своем поле саранскую "Мордовию" со счетом 4:2.

Игроки столичной команды захватили преимущество с самого начала поединка и смогли отличиться уже на 9-й минуте. Эберт с левого фланга навесил во вратарскую, Мовсисян сделал скидку на Промеса, и голландец не без помощи рикошета отправил мяч в сетку.

Вскоре полузащитник "Спартак" оформил дубль, реализовав выход один на один. В середине первого тайма "красно-белые" довели счет до разгромного - после подачи углового наиболее расторопным в штрафной оказался защитник Жоао Карлос.

Перед свистком на перерыв гостям удалось отыграть один мяч - Марко Ломич точно пробил с 11-метровой отметки. А через 13 минут после старта второй половины игры "Мордовия" сократила разницу в счете до минимума, отличился Руслан Мухаметшин. Однако на большее подопечных Юрия Семина в этот день не хватило.

Окончательный результат уже в добавленное время установил форвард Артем Дзюба, вышедший на замену.

После этой победы "Спартак" набрал 25 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России.