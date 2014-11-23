Московское "Динамо" разгромило грозненский "Терек"

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Столичное "Динамо" разгромило грозненский "Терек" в матче 14-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая на стадионе "Арена Химки", завершилась со счетом 3:0 в пользу "бело-голубых".

Москвичи вышли вперед на 26-й минуте - защитник гостей Андрей Семенов крайне неудачно начал атаку и попал точно в ноги Матье Вальбуэна. Французский полузащитник воспользовался ошибкой соперника и отдал точный пас на Кокорина, который в свою очередь хладнокровно пробил в дальний угол Ярослава Годзюра.

А спустя всего три минуты "Динамо" удвоило счет. Точным оказался удар Кевина Кураньи, и вновь голевой передачей отметился Вальбуэна. Третий гол в ворота гостей влетел на 86-й минуте, после того как Кураньи реализовал пенальти.

В результате подопечные Станислава Черчесова набрали 25 очков и теперь делят третье место в турнирной таблице с московским ЦСКА. В следующей встрече "бело-голубые" на выезде сыграют с казанским "Рубином".