Игорь Акинфеев выбран капитаном сборной России по футболу

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Новым капитаном сборной России по футболу стал голкипер столичного ЦСКА Игорь Акинфеев, сообщает ТАСС.

"Капитана мы выбрали, а лучше сказать, назначили. Акинфеев с удовольствием согласился исполнять эту миссию", – сообщил главный тренер сборной Станислав Черчесов на пресс-конференции перед товарищеской игрой с командой Кот-д'Ивуара.

Замещать Акинфеева будут Денис Глушаков и Александр Самедов из московского "Спартака", а также Федор Смолов из "Краснодара".

Сейчас российская команда проводит сбор в Краснодаре, где в пятницу состоится матч с Кот-д'Ивуаром. 28 марта в Сочи сборная сыграет с командой Бельгии.

Акинфеев дебютировал в сборной России в 2004 году и на данный момент провел за нее 94 матча, пропустив 71 мяч. Предыдущим капитаном был одноклубник Акинфеева Василий Березуцкий, который взял паузу в выступлениях за сборную.

