Глушаков принес московскому "Спартаку" победу над "Краснодаром"

Фото: m24/Михаил Колобаев

Московский "Спартак" обыграл "Краснодар" со счетом 3:2 в 16-м туре чемпионата России по футболу, сообщает "Р-Спорт".

Счет на 23-й минуте открыли гости: точный удар по воротам "Спартака" нанес Ари. На 27-й минуте полузащитник "красно-белых" Денис Глушаков восстановил равновесие, а спустя две минуты Куинси Промес вывел команду вперед. На 53-й минуте Глушаков оформил дубль.

На 81-й защитник "Краснодара" Андреас Гранквист забил второй гол в ворота "Спартака", установил окончательный счет – 3:2 в пользу "красно-белых".

Сейчас "Спартак" с 26 очками идет на пятом месте в турнирной таблице.