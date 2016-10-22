Форма поиска по сайту

22 октября 2016, 19:10

Спорт

Столичный "Спартак" упрочил лидерство в чемпионате России

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Московский "Спартак" в матче 11-го тура Российской премьер-лиги на выезде переиграл екатеринбургский "Урал". Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу "красно-белых".

Единственный мяч в матче забил на 48-й минуте Лоренсо Мельгарехо. После этой победы "Спартак" набрал 25 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице.

Однако у идущего вторым "Зенита" 22 очка и одна игра в запасе. На третьем месте с 21-м очком расположился ЦСКА.

С московскими армейцами "Спартак" сыграет в следующем туре. Игра состоится 29 октября на стадионе "Открытие Арена".

футбол Спартак РФПЛ Урал новости спорта

