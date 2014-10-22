В честь Льва Яшина можно назвать футбольную команду – Карпов

Лев Яшин. Фото: ТАСС/ Игорь Уткин

Лев Яшин заслуживает того, чтобы в его честь назвали футбольный клуб. Это стало бы хорошей памятной инициативой, считает чемпион мира по шахматам и друг Яшина Анатолий Карпов.

"Мне кажется, Яшин заслужил, чтобы его именем назвали футбольную команду. Это могло бы стать путеводной звездой клуба", - отметил Карпов в интервью телеканалу "Москва 24".

Добавим, что в Москве уже есть мемориальная доска, установленная в память о великом футбольном вратаре. Кроме того, в честь Яшина названа и столичная улица.

Напомним, 22 октября исполнилось 85 лет со дня рождения Льва Яшина. Послужной список спортсмена поражает: он пять раз становился чемпионом СССР в составе московского "Динамо", трижды выигрывал Кубок СССР, пять раз становился серебряным призером чемпионата страны. Но самые главные награды ждали Яшина в международных соревнованиях - вратарь выиграл вместе со сборной СССР Кубок Европы 1960 года и поднялся на первую ступень пьедестала на Олимпийских играх 1956 года.

Яшину принадлежит еще одно достижение: в 1963 году он получил "Золотой мяч". Всего три футболиста из СССР получали этот почетный трофей, кроме Яшина в этот список попали Игорь Беланов и Олег Блохин. Но Яшин стал единственным голкипером, который когда-либо получал приз лучшему футболисту Европы. Так высоко оценили вклад легендарного вратаря в командные успехи.

Знаменитый голкипер играл не только в футбол. На заре своей карьеры он увлекался хоккеем и играл за хоккейное "Динамо". В его составе в 1953 году Яшин завоевал Кубок СССР и стал бронзовым призером первенства.

Прощальный матч Яшина состоялся 27 мая 1971 года. В этой встрече сборная общества "Динамо" играла против команды звезд мира. Матч завершился со счетом 2:2, а Яшин, покидая поле после замены, передал свои перчатки Пильгую, назначая его тем самым своим преемником.

Скончался легендарный вратарь 20 марта 1990 года от последствий курения и вызванной ими гангрены. Яшин похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.