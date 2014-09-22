Дубль Ионова помог "Динамо" обыграть "Торпедо"

Фото: ТАСС/ Шарифулин Валерий

В заключительном поединке восьмого тура Российской футбольной Премьер-лиги "Динамо" обыграло в столичном дерби "Торпедо". Матч, прошедший на стадионе "Сатурн" в Раменском, завершился победой "бело-голубых" со счетом 3:1.

Подопечные Станислава Черчесова распечатали ворота хозяев поля уже на 9-й минуте встречи. Кевин Кураньи сбросил мяч головой на Алексея Ионова, который точным ударом поразил нижний угол. Однако "черно-белые" сравняли счет через пару минут благодаря удачным действиям Александра Кацалапова.

Однако "Торпедо" не удалось заработать в этом матче даже одно очко. На 82-й минуте все тот же Ионов получил мяч в штрафной и аккуратно забросил игровой снаряд за шиворот голкиперу Жевнову. Окончательный результат уже в компенсированное арбитром время установил Балаж Джуджак.

После этой победы "Динамо" набирает 18 очков и делит третье место с ЦСКА и "Кубанью". Что касается "Торпедо", то "автозаводцы" остаются на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

В следующем тур "бело-голубые" на своем поле примут "Кубань", а "черно-белые" отправятся в Казань, где сыграют с "Рубином".