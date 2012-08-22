Столичное "Динамо" проиграло "Штутгарту" в плей-офф Лиги Европы

фото с сайта fcdynamo.ru

Московское "Динамо" не сумело порадовать своих поклонников в выездном матче с немецким "Штутгартом". "Бело-голубые" уступили со счетом 2:0 и предельно осложнили себе задачу выхода в групповой этап Лиги Европы.

В первом тайме обошлось без забитых голов, хотя превосходство "Штутгарта" в физической подготовке и сыгранности было заметно невооруженным глазом.

Вторая половина игры также прошла под диктовку немцев. "Динамо" пыталось что-то придумать у чужих ворот, но все попытки подать в штрафную площадь энергично пресекались соперником.

За двадцать минут до конца "Штутгарт" повел в счете - отличился полузащитник Ведад Ибишевич, подкарауливший отскок после дальнего удара своего одноклубника.

Уже в добавленное время все тот же Ибишевич снова поразил ворота столичного коллектива, в результате изящной комбинации "Штутгарта". 2:0 - и "Динамо" будет очень непросто в ответном матче, который состоится через неделю на "Арене Химки".

Московская команда переживает не самые лучшие времена: смена тренера, последнее место в чемпионате России с одним забитым голом за пять туров. Помимо отставки Сергея Силкина, по ходу сезона произошли перемены и в администрации клуба, что не могло не сказаться на состоянии "Динамо".

Для того, чтобы пройти в групповой турнир Лиги Европы, динамовцам необходимо побеждать дома "Штутгарт" с разницей в три мяча.