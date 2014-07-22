Дубль Прудникова принес победу ФК "Динамо" над сборной Сингапура

Фото: fcdynamo.ru

На тренировочном сборе в Австрии в товарищеском матче в городе Заксенбург футбольное московское "Динамо" благодаря двум голам нападающего Александра Прудникова победило сборную Сингапура. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Новичок столичного клуба Александр Прудников отличился дважды во втором тайме в течение одной минуты - на 67-й и 68-й минутах игры. Форвард мог забить и третий гол, но его удар с пенальти прошел мимо ворот.

Отметим, что следующий контрольный матч "Динамо" проведет 24 июля с клубом итальянской серии "А" - "Удинезе".