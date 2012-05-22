Бренд Lay’s подготовил праздник спорта для любителей футбола

24 мая в парке культуры и отдыха "Кузьминки" состоится мероприятие, посвященное грандиозной акции Lay’s и Месси "Угадай Футбольный вкус". Lay’s подготовил для гостей активную и насыщенную программу: все желающие смогут принять участие в футбольных мастер-классах и игре в большой футбол, а любители настольных игр смогут попробовать свои силы в соревнованиях по кикеру. Гостей мероприятия также ожидает большое количество интересных конкурсов и веселых эстафет как для молодежи, так и для семей с детьми – в течение всего мероприятия на площадках будут работать детские аниматоры.

В рамках мероприятия гостей порадует своим выступлением команда черлидеров, брейкданс-коллектив, а также команда футбольного фристайла, набирающего в последнее время все большую популярность среди молодежи.

Начиная с 1 мая 2014 года у всех поклонников Lay’s и футбола есть шанс выиграть 1 миллион рублей, купив секретный "футбольный вкус" и правильно угадав его настоящее название. Акция продлится до 31 июля 2014 года. Для того чтобы получить шанс выиграть миллион, участникам необходимо зайти на сайт www.lays.ru и внести свою версию загаданного блюда. Гости мероприятия же смогут прямо на площадке попробовать угадать новый "футбольный вкус" от Месси. Чтобы процесс участия был еще более увлекательным, начиная со 2 июня у посетителей сайта будет возможность поучаствовать в дополнительных активациях, выиграть дополнительные призы, а также получить подсказку.

Фото: пресс-служба

Подробности об акции Lay’s – по ссылке lays.ru.

Место проведения мероприятия: Кузьминский парк, д.1, стр. 2

Время проведения мероприятия: с 10:00 до 20:00

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