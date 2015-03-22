Форма поиска по сайту

Новости

22 марта 2015, 18:15

Спорт

"Локомотив" и "Мордовия" голов друг другу не забили

Фото: ТАСС/Валерий Шарифуллин

В матче 20-го тура российской футбольной Премьер-лиги московский "Локомотив" на выезде сыграл вничью с "Мордовией". Встреча, проходившая в Саранске, завершилась со счетом 0:0.

В первом тайме командам не удалось показать более-менее качественный футбол из-за сложных погодных условий. Сильный снегопад способствовал стыкам в центре поля, и судья показал шесть желтых карточек.

Вторая половина игры прошла при небольшом преимуществе "железнодорожников", однако московский клуб подвела реализация. В концовке гости остались вдесятером: вторую желтую карточку получил Тарас Михалик.

"Локомотив" после 20 матчей находится на седьмом месте с 34 очками. В следующем туре 4 апреля "красно-зеленые" сыграют с "Динамо".

