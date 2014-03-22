В столицу прибыл Кубок чемпионата мира по футболу

В Москву привезли Кубок чемпионата мира по футболу

Кубок чемпионата мира по футболу прибыл в Москву. Самолет из Амстердама приземлился в аэропорту "Внуково". Кубок ФИФА привезли в рамках международного тура. Завтра его выставят в одном из павильонов Парка Горького. У москвичей будет два дня - 23 и 24 марта - чтобы посмотреть на него и сфотографироваться, передает телеканал "Москва 24".

Кубок ФИФА прилетает в Россию уже в третий раз. Но именно сейчас событие посвящено 20-му, юбилейному, чемпионату мира. Мундиаль пройдет в Бразилии этим летом, а сейчас Кубок совершает грандиозный тур по всему миру.

Его кругосветное путешествие началось в прошлом году 12 сентября в Рио-де-Жанейро. И закончится там же 21 апреля этого года. За 221 день кубок должен посетить 89 стран и преодолеть расстояние в 150 000 километров.

Победитель получает этот кубок только на 4 года. Потом ему выдается позолоченая копия, а кубок продолжает свой путь.