Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 ноября 2012, 12:02

Спорт

Задержанные на матче "Спартак" – "Барселона" болельщики отпущены домой

Все задержанные после матча "Спартак" -"Барселона" болельщики отпущены

Все болельщики, задержанные накануне за различные административные правонарушения во время матча "Спартак" – "Барселона", отпущены домой после составления протоколов.

В участок были доставлены более 50 человек, которые нарушали порядок на стадионе "Лужники" и прилегающих к нему территориях, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр спецназначения сил оперативного реагирования ГУ МВД по Москве.

Ранее поступала информация о задержании у стадиона более 60 болельщиков "Локомотива", которые провоцировали болельщиков "Спартака" на массовую драку.

Напомним, что вчерашний матч между "Спартаком" и "Барселоной" завершился со счетом 3:0 в пользу испанцев.

Добавим также, что после недавнего инцидента на матче чемпионата России по футболу "Динамо" – "Зенит", в результате которого один из болельщиков бросил во вратаря петарду, вновь заговорили о принятии закона, регулирующего поведение болельщиков во время спортивных соревнований. Закон повлечет ужесточение наказаний для нарушителей.

футбол беспорядки задержания Спартак матчи

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика