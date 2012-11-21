Задержанные на матче "Спартак" – "Барселона" болельщики отпущены домой

Все задержанные после матча "Спартак" -"Барселона" болельщики отпущены

Все болельщики, задержанные накануне за различные административные правонарушения во время матча "Спартак" – "Барселона", отпущены домой после составления протоколов.

В участок были доставлены более 50 человек, которые нарушали порядок на стадионе "Лужники" и прилегающих к нему территориях, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр спецназначения сил оперативного реагирования ГУ МВД по Москве.

Ранее поступала информация о задержании у стадиона более 60 болельщиков "Локомотива", которые провоцировали болельщиков "Спартака" на массовую драку.



Напомним, что вчерашний матч между "Спартаком" и "Барселоной" завершился со счетом 3:0 в пользу испанцев.

Добавим также, что после недавнего инцидента на матче чемпионата России по футболу "Динамо" – "Зенит", в результате которого один из болельщиков бросил во вратаря петарду, вновь заговорили о принятии закона, регулирующего поведение болельщиков во время спортивных соревнований. Закон повлечет ужесточение наказаний для нарушителей.