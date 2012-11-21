"Спартак" проиграл испанской "Барселоне" со счетом 0:3

В Лужниках завершилась встреча в рамках Лиги чемпионов между столичным клубом "Спартак" и испанской "Барселоной". Финальный счет - 3:0 в пользу гостей.

Поражение московской команды предсказывали заранее, и чуда не произошло. В самом начале матча Дани Алвеша и Лионель Месси сделали счет – 2:0. А ближе к перерыву все тот же Лионель Месси оформил дубль, и счет стал 3:0 в пользу каталонского клуба. После сегодняшнего поражения "Спартак" потерял даже теоретические шансы на продолжение борьбы в Лиге чемпионов.

Болельщики всю игру гнали вперед "Спартак", несмотря на небольшие шансы. Состоялся и обещанный перфоманс – 75 тысяч болельщиков подняли над головами цветные плашки, которые образовали фразу "Вперед "Спартак", с изображением того самого Спартака, который поднял восстание против римских легионов. В целом фанаты вели себя спокойно, серьезных инцидентов не было зафиксировано.

Напомним, что во время игры более 60 болельщиков "Локомотива" были задержаны у стадиона Лужники. Они провоцировали на драку фанатов "Спартака".